Президент России Владимир Путин заявил, что ни у одного пациента, привитого вакциной от коронавируса «Спутник V», не было выявлено осложнений. Об этом глава государства сказал во время встречи с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле, передает РИА «Новости».

«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины », — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что после прививки лишь на несколько поднимается температура.

По словам президента, у других производителей противокоронавирусной вакцины были зафиксированы летальные исходы. Также Путин добавил, что российская вакцина эффективно защищает от COVID-19 , а если человек все же заболевает, то болезнь протекает в достаточно легкой форме.

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