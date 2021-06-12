Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.

«С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», — сообщил мэр столицы.

По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса, подчеркнул Собянин. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», — говорится в сообщении. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня, уточнил мэр.

На сайте отмечается, что решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). «Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 года временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. «В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять», — добавил мэр, отметив, что все пункты вакцинации в выходные дни будут работать.

Minval.az