

Бывшую заведующую сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов заподозрили в похищении флаконов со штаммом вируса опасного заболевания.

Об этом сообщается на сайте офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, экс-сотрудница института, которая отвечала за содержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре, присвоила опасные штаммы вирусов.

«Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особо опасного заболевания — ньюкаслской болезни птицы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемая с целью дальнейшего сбыта хранила указанные штаммы у себя дома в холодильнике. Их обнаружили при обыске. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ньюкаслская болезнь птиц является быстро распространяющимся вирусным заболеванием. Во время болезни у птиц поражаются органы дыхания и центральная нервная система,. Заболевание также называют псевдочумой птиц или азиатской чумой птиц.

Minval.az