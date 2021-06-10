И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что жители Армении живут в раю, а Сингапур завидует стране.

По его словам, мысль, что Армения живет в раю, часто приходит в голову при путешествиях по стране. Политик также назвал государство «землей обетованной» и «Эдемским садом».

Кроме того, Пашинян вспомнил о своей встрече с премьер-министром Сингапура в 2019 году, когда тот назвал Армению большой страной и заявил, что у нее другие проблемы. Политик поделился, что это его потрясло, потому что обычно Сингапур приводится в пример, как одна из самых благополучных стран с самым большим ВВП на душу населения.

«А он говорит, что мы живем в большой стране и не врет, потому что площадь его страны 720 кв. км, что составляет 58% от площади озера Севан и мы по сей день не смогли сделать наш рай раем», — сказал Пашинян, слова которого приводит «Новости-Армения».

Minval.az