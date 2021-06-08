В деле об убийстве сотрудником ДПС Александром Гусевым 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева российская Фемида продолжает «пробивать дно». Теперь из друзей убитого Абдуллаева, арестованных «за сопротивление полиции», лепят образ этаких «закоренелых уголовников».

Как теперь рапортуют российские СМИ, Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, которые уже находятся под арестом за «нападение на полицейского», стали фигурантами еще одного срочно открытого уголовного дела. Оказывается, осенью 2020 года в Новосибирске молодые люди припарковали на газоне свой Lexus. Один из местных жителей сделал им замечание. Тогда, по версии следствия, Исмаилов и Курбанов напали на него, избили и отобрали деньги и телефон. Потерпевший якобы уже тогда обратился в полицию и даже предоставил видео с автомобилем напавших, на котором виден госномер машины, но вот незадача — тогда правоохранители виновных не нашли. Но теперь неназванный мужчина увидел своих обидчиков в теленовостях, обратился в полицию по новой, и тогда уже Следственный комитет оперативно забрал материалы дела из МВД и предъявил Исмаилову и Курбанову новое обвинение. Проще говоря, российская Фемида усиленно превращает потерпевших и неудобных свидетелей по делу об убийстве Векила Абдуллаева в обвиняемых. Причем делает это на редкость грубо, топорно и непрофессионально.

В самом деле, конфликты из-за парковки, конечно, случаются. А замечания, сделанные случайным прохожим, могут перерасти в потасовку. Но вот в «отобрали деньги и телефон» уже не верится от слова совсем. Lexus — автомобиль дорогой. Даже если его купили подержанным. Причем дорогой и в эксплуатации. И что же — молодые люди, которые водят Lexus, вдруг решили поживиться карманными деньгами и телефоном у обычного прохожего? И если телефон отобрали, то какое видео предоставил потерпевший?

Но самое главное, не слишком ли своевременно всплыли эти «новые обстоятельства»? В самом деле, по горячим следам, располагая видеозаписью с госномерами злополучного «Лексуса», доблестная российская полиция злоумышленников не нашла. А теперь, после убийства Абдуллаева, тот же Следком, чей глава Александр Бастрыкин распорядился освободить Гусева, весьма оперативно возбуждает уголовное дело по инциденту более чем полугодовой давности? Что это — «непорядок» в новосибирской полиции? Или же на фоне скандала вокруг убийства Абдуллаева из его друзей срочно лепят этаких «матерых бандитов»? И означает ли это, что даже в весьма своеобразных российских условиях дело о сопротивлении полиции грозит «рассыпаться» в суде, а посему друзей убитого Векила Абдуллаева требуется посадить в тюрьму хоть за что-нибудь? И с учетом того, что через полгода после «избиения» экспертиза уже ничего не покажет, в дело срочно добавили отобранные деньги и мобильный телефон? Ну а так как поговорку «на гнилой воде съедобной пищи не приготовить» придумали не зря, неудивительно, что на выходе получился этакий «концерт для рояля в кустах с соло полицейской сирены». Который если кого-то в чем-то и способен убедить, то прежде всего в вопиющем непрофессионализме российских правоохранительных органов, помноженном на ксенофобию и «чернофобию». А если учесть, какие фигуры и какие силы втянуты в этот «концерт», то уже не остается сомнений: эти самые «чернофобия» и «ксенофобия» представляют собой системную проблему российской власти и российского общества. А игра на национализме в многонациональных странах еще никогда не доводила до добра

Нурани, обозреватель

Minval.az