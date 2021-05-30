В Италии на аукционе Art-Rite продали работу художника Сальваторе Гарау под названием I am. Это невидимая скульптура, пишет «Моя планета» со ссылкой на Italy 24 News.

Скульптуру приобрел неизвестный пользователь. Он заплатил €15 000. Первоначальная стоимость была в два с половиной раза ниже.

Гарау описал свою скульптуру так: 1,5 на 1,5 м, может поместиться только в частном доме и лучше всего на открытом воздухе. За покупку новому владельцу выдали сертификат на скульптуру, который подтверждает его право собственности.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она сделана из пространства, мыслей и энергии», — сказал Гарау, уточнив, что ее невидимость делает ее действительно уникальной, ведь ее нельзя скопировать или воспроизвести.

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