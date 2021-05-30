Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил в эфире телеканала «Россия 24», что по его мнению коронавирус был создан искусственно.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение», — сказал он.

По мнению Илариона в создании вируса и его распространении могут быть заинтересованы те же лица, которые заинтересованы в развитии противопрививочной кампании.

Он подчеркнул, что речь идет о массовой кампании против вакцинации, которая проводится на различных площадках в интернете и, к сожалению, оказывает воздействие на умы людей.

«Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», — констатировал он.

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