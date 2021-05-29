И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал об одном из эпизодов недавней войны в Карабахе, когда большое количество противотанкового вооружения стоимостью несколько миллионов долларов было поставлено на фронт и складировано на территории одной из воинских частей… через час после этого, объект был полностью уничтожен азербайджанскими беспилотниками.

«Логичнее было бы просто сложить их под деревом, потому что эта воинская часть существовала порядка 25 лет.

Они забрали боеприпасы и разместили их там, после чего, через час дроны все уничтожили.

Как вы думаете, это было следствием неграмотности? Может быть, но это очень жестокое невежество», — заявил Пашинян в ходе сегодняшней встречи со своими сторонниками в Шенгавите.

Minval.az