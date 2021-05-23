Что Пашинян, что Кочарян

Не будет счастья у армян.

Пока поддерживаете Нжде

Быть в тупике вам и нужде.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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