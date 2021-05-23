Что Пашинян, что Кочарян
Не будет счастья у армян.
Пока поддерживаете Нжде
Быть в тупике вам и нужде.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Что Пашинян, что Кочарян
Не будет счастья у армян.
Пока поддерживаете Нжде
Быть в тупике вам и нужде.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/05/23 13:21
Раздел: Бывший СССР, Мнения
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