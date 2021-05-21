По состоянию на 30 апреля 2021 года, госдолг Армении составляет 8,7 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с началом года на 804 млрд. долларов или на 10%. Об этом сообщил руководитель бюро экономических исследований АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян.

«Этот госдолг станет обузой для нашей страны, так как средства направлялись в основном на финансирование текущих расходов (зарплаты, премии, социальные расходы и так далее). В случае воспроизводства нынешняя власть продолжит увеличивать госдолг, не задумываясь о том, кто, когда и как его в будущем будет выплачивать. С одной стороны, это правительство берет в долг деньги, с другой — возвращает деньги крупному бизнесу, который вывозит их из Армении.

Долг каждого гражданина Армении достиг 2960 долларов»,- написал также эксперт. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az