Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия РФ превосходит все другие страны по доле современной техники в стратегических ядерных силах. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели», — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что в остальных видах вооружения этот уровень достигает около 70%, при этом показатели продолжают увеличиваться. Он также напомнил об обещании президента России Владимира Путина сделать все, чтобы армия оставалась современной.

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры», — сказал Шойгу.

По словам министра, увеличение российской мощи происходит и из-за того, что промышленность находится на «достаточно надежных, основательных рельсах».

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