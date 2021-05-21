Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», — заявил российский миллиардер в ходе российского марафона «Новое знание».

Марафон «Новое знание» пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

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