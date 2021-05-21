Французская федерация регби (FFR) разрешила трансгендерам играть в женское регби, начиная со следующего сезона, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что федерация обязала трансгендерных женщин, желающих выступать вместе с женщинами, предъявлять подтверждение прохождения гормонального лечения на протяжении не менее 12 месяцев. Их уровень тестостерона не должен превышать пороговое значение 5 наномоль/литр.

Стоит отметить, что данное решение противоречит принципам руководящего органа Международного совета регби, который после нескольких месяцев исследований пришел к выводу, что в настоящий момент невозможно гарантировать безопасность и справедливость для женщин, соревнующихся с женщинами-трансгендерами в контактном регби.

FFR стала первой национальной федерацией во Франции, разрешившей трансгендерным женщинам участие в профессиональном спорте.

Minval.az