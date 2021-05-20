Анна Акопян назначена заместителем министра экономики Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства Армении.
Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Анна Акопян назначена заместителем министра экономики Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства Армении.
Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Дата: 2021/05/20 20:24
Раздел: Бывший СССР
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