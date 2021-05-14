Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложил санкции на 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, орган ввел ограничительные меры против 557 воров в законе, сообщил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что такие решения были приняты на заседании СНБО. Он назвал их «важными» для страны. Политик также пошутил, что принятые решения, вероятно, приведут к «сердечным приступам для лиц, которые годами действовали против нее и народа».

«После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также «прилетели» к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами», — написал Зеленский в своем канале.

При этом политик не стал раскрывать фамилии лиц, попавших в санкционный список.

Minval.az