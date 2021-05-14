14 мая около 07:00 часов обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового N-ой войсковой части армянской армии Романа Багдасаряна в повешенном состоянии (2002 г.р., призыв 2020-1), сообщила пресс-служба Минобороны РА.
Ведется следствие.
14 мая около 07:00 часов обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового N-ой войсковой части армянской армии Романа Багдасаряна в повешенном состоянии (2002 г.р., призыв 2020-1), сообщила пресс-служба Минобороны РА.
Ведется следствие.
Дата: 2021/05/14 19:26
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
65
На министра здравоохранения Украины Максима Степанова оказывают давление с целью добиться его отставки, пишет «Страна.ua» со ссылкой на
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложил санкции на 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами.
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян высказался за уточнение границы с Азербайджаном. »Мы готовы к уточнению приграничных пунктов.
Состоялся телефонный разговор и. о.
И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян в пятницу обсудил ситуацию в Сюнике (Зангезуре) с командующим Южным военным
Армения должна быть готова к возможным «плохим сценариям» развития ситуации на границах республики после обострения на армяно-азербайджанской
Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также ряд других
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и.о.
Секретари Совбезов Армении и России обсудили ситуацию в Сюникской области (Зангезуре).