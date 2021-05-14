14 мая около 07:00 часов обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового N-ой войсковой части армянской армии Романа Багдасаряна в повешенном состоянии (2002 г.р., призыв 2020-1), сообщила пресс-служба Минобороны РА.

Ведется следствие.

Minval.az