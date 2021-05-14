Напавший на школу в Казани 19-летний Ильназ Галявиев призывал одногруппников вступить в секту. Об этом рассказал староста группы в колледже ТИСБИ, где учился стрелявший. Новые подробности его жизни передает портал E1.

«Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту», — рассказал староста. Студенты подумали, что это шутка, и свели все разговоры на нет.

По словам молодого человека, Галявиева никто не гнобил и не трогал. «Учился хорошо — на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся — просто не способен был в силу характера», — добавил одногруппник.

Minval.az