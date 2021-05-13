Грузино-израильское предприятие к концу 2021 года начнет производить американские винтовки М4 на территории государственного военного научно-технического центра «Дельта», сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

В прошлом году занимавший на тот период пост министра обороны, а ныне являющийся премьером, Ираклий Гарибашвили заявлял, что в Грузии в рамках перехода на натовские стандарты все регулярные подразделения Сил обороны планируется оснастить винтовками M4.

Выступая в парламенте в четверг, Бурчуладзе также заявил, что Грузия также планирует начать производство беспилотных летальных аппаратов. По его словам, ведутся переговоры по основанию на базе НТЦ «Дельта» совместного предприятия по производству больших и малых беспилотников с компаниями из ЮАР и Польши.

Американская винтовка М4 — основное стрелковое оружие подразделений спецназначения армии США. Ее модификации находятся на вооружении около 40 стран.

Minval.az