После заседания правительства Армении состоится заседание Совета Безопасности страны.
Об этом на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.
Информацию распространяет армянский интернет-портал news.am.
После заседания правительства Армении состоится заседание Совета Безопасности страны.
Об этом на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.
Информацию распространяет армянский интернет-портал news.am.
Дата: 2021/05/13 13:32
Раздел: Бывший СССР
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