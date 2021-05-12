Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону обстановку в Нагорном Карабахе с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные разговоры главы военных ведомств двух стран проводили 7 апреля и 24 апреля. Они обсуждали аналогичный круг вопросов.

Minval.az