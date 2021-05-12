Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе арабо-израильского противостояния и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности. Обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские [лица]», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, стороны конфликта должны постараться выйти на урегулирование ситуации, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

«Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал он.

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