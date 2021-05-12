Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Minval.az