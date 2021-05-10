В Италии медсестра по ошибке вколола шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса пациентке, которая находится в настоящее время под наблюдением в больнице.

Инцидент произошёл в Тоскане. Медсестра ошибочно вколола 23-летней студентке полную ампулу вакцины Pfizer, что эквивалентно шести дозам препарата, отмечает RT со ссылкой на RTE.

Состояние девушки хорошее, она пьёт много жидкости и принимает парацетамол.

Ранее считалось, сообщает издание, что передозировка наступает при введении четырёх доз вакцины Pfizer.

Отмечается, что ранее случаи с передозировкой вакцины Pfizer происходили в США, Австралии, Германии и Израиле.

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