Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата — и.о. премьера Никола Пашиняна. В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся 3 мая. Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового парламента.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Minval.az