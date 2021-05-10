Накануне один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолог современного армянского нацизма Роберт Кочарян, завершив митинг в поддержку своего избирательного блока националистических партий «Армения», посетил Ераблур – центральное военное кладбище республики.

Там Кочарян намеревался продолжить избирательную кампанию и возложить цветы к могилам погибших в Карабахской войне – войне, которую сам же развязал и поддерживал в течение трех десятилетий. Однако он встретил неожиданное сопротивление, передает Вестник Кавказа.

Посещавшая одну из солдатских могил женщина выразила решительный протест против самого появления Роберта Кочаряна на военном кладбище, где покоятся жертвы его нацистской политики – она стала кричать ему «Будь ты проклят! Я тебя ненавижу».

Кочарян ничего не ответил ей и предпочел уйти, некоторое время с женщиной разговаривал сын Кочаряна, однако ни в чем не смог ее убедить, ведь говорили они среди доказательств губительности этого нациста для Армении – могил напрасно погибших армянских граждан.



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