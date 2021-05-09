Жители Большеуковского района Омской области, где два дня назад во время охоты пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, видели в лесу медведей. Охота на этих хищников разрешена в области до конца мая, сообщил ТАСС источник в органах местной власти.

«Там [в районе пропажи министра] охотничьи домики в лесу есть. Обычно стреляют птицу, на болотах ее много, и на майских праздниках как раз небольшое окошко, когда разрешено охотиться. Но могли охотиться и на медведя, потому что на медведя до конца мая в области охота разрешена. И в том районе местные жители медведей видели как раз», — рассказал собеседник агентства.

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