Газета «Коммерсантъ» опубликовала документы о французском авиационном полке «Нормандия-Неман». Среди них — запись беседы главы СССР Иосифа Сталина и президента Франции Шарля де Голля, письмо генерала Эрнеста Пети начальнику отдела внешних сношений Народного комиссариата обороны СССР генерал-майору Михаилу Кутузову, письмо французского посла в СССР Жоржа Катру наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову и другие.

Так, 2 декабря 1944 года в ходе разговора с де Голлем Сталин спросил, достаточно ли у Франции летчиков. На это де Голль ответил, что у него очень мало летчиков, а оставшиеся нуждаются в переобучении, поскольку они четыре года не летали и не знают современных самолетов. Далее Сталин сказал, что «на нашем фронте хорошо сражается авиационный полк «Нормандия», укомплектованный французскими летчиками», и предложил вернуть их во Францию.

Де Голль отметил, что, сражаясь в России, французские военные приносят большую пользу общему делу. «Тов. Сталин говорит, что если бы у нас было достаточно кадров, то мы развернули бы из этих летчиков дивизию. Де Голль говорит, что он может дать для этого людей», — следует из документов.

В феврале 1945 года заместитель командующего ВВС Красной армии генерал-полковник авиации Алексей Никитин сообщил Кутузову, что в СССР есть только один французский полк — «Нормандия». «Остальные полки дивизии должны быть вновь сформированы, обучены и подготовлены для боевой работы. Один из них — истребительный полк, аналогичный полку «Нормандия», второй — бомбардировочный полк. Таким образом, в состав дивизии будут входить: штаб дивизии, два истребительных полка, один бомбардировочный и рота связи», — говорится в письме.

Далее, в марте того же года, Катру обсудил со Сталиным возможное назначение полковника Пьера Пуайяда командиром дивизии, которого русские военные считали «недостаточно сильным». В частности, Сталин заявил, что не согласен с мнением своих военных и Пуайяд может справиться с командованием.

В мае 1945-го стало известно, что летчики французской авиадивизии, готовившиеся для отправки в Советских Союз, обеспокоились их дальнейшим использованием. «Среди них ходят слухи о возможном направлении дивизии «Нормандия» на восток. Желающих воевать с Японией среди летчиков дивизии «Нормандия», готовящихся к отъезду в СССР, нет…» — следует из сообщения полковника Лапкина.

В июне де Голль написал Сталину письмо с просьбой передать в распоряжение французской авиации полк «Нормандия-Неман». В ответ Сталин заявил, что военные готовы к отправке на родину. «Я считаю естественным сохранить за полком его материальную часть, которой он пользовался на восточном фронте более чем удовлетворительно. Пусть это будет скромным даром Советского Союза авиации Франции и символом дружбы наших народов», — указал советский лидер.

«Нормандия-Неман» — французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Великой Отечественной войны против войск нацистской Германии и ее союзников на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Это единственная воинская часть союзного иностранного государства, принимавшая участие в боевых действиях на территории СССР.

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