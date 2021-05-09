Бывший президент Армении Роберт Кочарян предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну всеми силами бороться против действующей власти, сообщает Спутник-Армения.

«Я предлагаю первому и третьему президентам (Тер-Петросяну и Саргсяну — ред.) вместе бороться против этой власти, бороться каждый день, и если намерены бороться, значит достигнем успеха, это будет всеобщим успехом», — сказал Кочарян на презентации своего предвыборного блока «Армения», в который входят партии «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».

По словам Кочаряна, для этого не обязательно формирование единого блока, и он решил пойти на выборы отдельным альянсом. «Мы будем приветствовать, если они (экс-президенты – ред.) всей силой вступят в эту борьбу», — отметил Кочарян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Minval.az