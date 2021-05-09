Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о «недобитых карателях» которые прозвучали в праздничной речи главы государства, посвященной Дню Победы.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются», — ответил Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме этого он отметил, что в Украине и некоторых странах Прибалтики также можно видеть «тех же неонацистов».

«Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — добавил Песков.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — ранее сказал Владимир Путин в ходе поздравления россиян с Днем Победы.

Minval.az