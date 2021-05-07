Апелляционный суд Милана обязал Pfizer Italia выплатить полмиллиона евро за побочные эффекты препарата для лечения болезни Паркинсона Cabaser, который вызвал лудопатию (зависимость от карточных игр и рулетки) у 60-летнего итальянца, сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что судебный процесс начался в 2015 году и недавнее решение суда оставило в силе приговор первой инстанции.

В ходе рассмотрения дела было доказано, что мужчина пострадал от побочных эффектов препарата, который он принимал с 2001 по 2006 год. В описании лекарства соответствующие предостережения появились только в 2007 году.

Агентство уточнило, что пять лет приема Cabaser «перевернули жизнь мужчины с ног на голову», превратив его в заядлого игрока. За указанное время он использовал 1802 одноразовые кредитные карты для игр в Сети, хотя до этого никогда не интересовался подобными вещами.

Новое увлечение привело к тому, что пострадавший потерял работу, украв у своей компании 100 тысяч евро.

Как рассказал судьям истец, первые тревожные симптомы появились через несколько месяцев после приема препарата – у него усилилось сексуальное возбуждение, а затем он начал играть.

«Я думал, что сошел с ума», – заявил мужчина.

Его адвокат Ренато Амброзио объяснил, что суды поддержали иск после двух сложных технических консультаций с экспертами. На решение повлияло также то, что важная информация о побочных эффектах долгое время полностью отсутствовала в описании препарата

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