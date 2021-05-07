Италия требует вернуть древнеримскую статую, которая, судя по представленным таможенникам документам, была отправлена Ким Кардашьян. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о фрагменте римской копии статуи Афины древнегреческого скульптора Мирона. Этот фрагмент еще в 2016 году обнаружили сотрудники таможни в порту Лос-Анджелеса.

После экспертизы, американские власти пришли к выводу, что эта скульптура, выполненная в I или II веке нашей эры, могла быть украдена и незаконно вывезена из Италии. Теперь федеральная прокуратура подала в суд гражданский иск с требованием конфисковать произведение искусства, но ни о каких нарушениях со стороны Ким Кардашьян не объявлено.

В судебных документах говорится, что одним из отправителей груза был декоратор Аксель Вервордт, работавший на нескольких объектах у Ким и Канье. Его представитель заявил, что скульптура была куплена у уважаемой галереи, и нет никаких доказательств того, что предмет искусства был незаконно вывезен из Италии.

Представитель Кардашьян в ответ на запрос журналистов сказал, что Ким никогда не покупала эту статую и впервые услышала о ее существовании.

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