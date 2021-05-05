В Хельсинки начали тестирование робота, который пылесосит городские улицы. Автор разработки — компания Trombia Technologies. Робот Trombia Free внешне похож на футуристичный автомобиль или большую газонокосилку, пишут местные СМИ.

Длина робота — 3,5 метра, а ширина — 2,3 метра, но с учетом дополнительных щеток — 3 метра. Для передвижения робот использует камеры с машинным зрением и лидар. Так он уходит от столкновений с препятствиями, а также способен работать днем и ночью в любую погоду.

Максимальная скорость робота — 10 километров в час. Однако в процессе уборки скорость составляет 2-6 км в час. В зависимости от емкости батареи робот может работать 8,5 или 17 часов на одной зарядке в режиме обычной уборки. В режиме повышенной мощности это время сокращается вдвое.

На тестировании робот-дворник пылесосит велодорожку Баана, а по ночам убирает разные улицы Хельсинки.

Minval.az