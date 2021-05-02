Число пострадавших граждан Кыргызстана в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 178 человек. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова, пишет «Интерфакс».

«На 2 мая число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек», — сказала она.

Солтонбекова добавила, что еще 34 человека погибли.

Ранее сообщалось о 173 пострадавших.

«Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек», — сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них — это дети и подростки.

Как сказала замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

Minval.az