МВД России обяжeт всех мигрантов получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет для длительного нахождения на территории страны сообщили ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

В министерстве не раскрыли сроки введения документа.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — сказал собеседник.

В документе будет содержаться информация о его владельце. Перечень сведений, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов».

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