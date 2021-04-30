В испанском городе Барселона начали эксперимент по выработке электроэнергии при помощи тротуарной плитки. Новое покрытие состоит из солнечных панелей, пишет The Guardian.

Дорожки со специальным покрытием, которое принимает естественный свет и превращает его в электричество, появились в небольшом парке района Глориес. Площадка в 50 квадратных метров будет ежегодно вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов в год. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы запитать три дома.

На установку экологичного тротуара из городского бюджета выделили 30 тысяч евро (более 2,7 миллиона рублей), остальные расходы взял на себя производитель. Энергоэффективность и износостойкость дорожек будут тестировать полгода, после чего власти примут решение о целесообразности продолжения инициативы.

«Нам придется оценить износ, потому что, очевидно, это не то же, что солнечные панели на крышах, хотя они и обладают высокой устойчивостью. Что касается рентабельности, то трудно сказать, насколько дешевле обошлась бы установка, если бы такими панелями покрыли большую площадь», — пояснил ответственный за чрезвычайные климатические ситуации и экологические преобразования в Барселоне Элой Бадия.

Бадия также подчеркнул, что в этой ситуации существует риск, что солнечный тротуар будет бесполезен в черте города из-за высокой плотности населения. Тем не менее таким способом Барселона стремится стать свободной от выбросов — углеродно-нейтральной к 2050 году.



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