Первый президент Армении Левон Тер-Петросян раскритиковал визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Сюникскую область (Зангезур) и сказал, что для него стало самым отталкивающим. По его словам, сюникский поход Пашияна – это проявление садизма и бесстыдства.

«Самым отвратительным для меня стал эпизод, когда Пашинян поздно вечером, без разрешения ворвался в дом одной из жительниц Шурнуха», — написал Тер-Петросян.

Он отметил, что не хотел бы видеть премьера страны в более унизительном положении, чем это. По словам Тер-Петросяна, представления премьера Армении о правах человека, к сожалению, не отличаются от рабовладельческих.

Minval.az