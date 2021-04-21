Газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты предупреждают, что судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлению, сообщает сайт телеканала «Дождь».

Спутниковые снимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, специализирующейся на спутниковой съемке в том числе для правительств разных стран. Ее директор Дэн Яблонский объяснил WSJ, почему принял решение опубликовать фотографии. «Я думаю, это снимает некоторые сомнения относительно того, что на самом деле происходит в очень неспокойном регионе», — сказал он.

На одном из снимков, опубликованных The Wall Street Journal, — авиабаза в Крыму. На бетонной взлетной полосе выстроены в ряд несколько истребителей Су-30. Этот снимок был сделан 16 апреля. Еще в марте истребителей здесь не было, пишет WSJ.

На других снимках виден лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках можно различить вертолеты, разведывательные дроны, мотострелковые и бронетанковые части, военные госпитали, пишет издание.

Бывшие и нынешние американские чиновники в разговоре с WSJ говорят, что продолжающееся наращивание войск на границе, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину. «Они [Россия] развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск», — говорит Филипп Бридлав, бывший офицер ВВС США, состоявший в верховном командовании НАТО в момент присоединения Крыма в 2014 году. По его мнению, фото показывают, что российские подразделения не намереваются наносить немедленный удар, но у Москвы есть несколько вариантов развития событий.

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