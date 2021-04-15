Азербайджан и Таджикистан пригласили поучаствовать в Межправсовете ЕАЭС, сообщила «Спутнику» помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина. Он пройдет 29-30 апреля в Казани.

Сообщается, что предложение поступило от Казахстана. Сейчас страны ЕАЭС обсуждают такую возможность.

Накануне РБК сообщило о том, что страны Евразийского экономического союза обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля. Об этом изданию рассказали три дипломатических источника в России и Армении и подтвердил источник в аппарате организации.

Minval.az