Вооруженные силы России за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — сказал Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

Он подчеркнул, что «войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

«В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель», — добавил министр.

Minval.az