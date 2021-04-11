«Освободив свои территории от оккупации Азербайджан получил очень высокое психологическое превосходство».

Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе профессор Хасан Унал

«Это очень важный момент в истории каждого народа. То же самое было сделано Ататюрком по окончании Первой мировой войны. И это психологическое превосходство всегда присутствовало в развитии и укреплении страны. Касательно же Азербайджана, он доказал, что является лидером Южного Кавказа как с военной, экономической, так и дипломатической точек зрения. С другой стороны президент Эрдоган и президент Алиев предлагают региону перспективу сотрудничества в формате 6 стран. Я думаю, что несмотря на различные преграды, эта платформа заработает»,- сказал он (цитата по Report).

По его словам, Армения сейчас находится в состоянии глубокой психологической травмы.

«Разрушился их несуществующий и построенный на своих мечтах мир. Теперь им необходимо свыкнуться с реальностью».

Minval.az