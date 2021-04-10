Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила объявить в стране «мораторий на язык вражды», сообщает Новости-Грузия.

«Я считаю, что пришло время объявить мораторий на язык ненависти и оскорблений. Думаю, что, если мы воздержимся от этого, в целом в стране атмосфера и настроения изменятся. Соответственно, мы по-другому будем смотреть друг на друга, на будущее», — заявила президент.

Инициативу Зурабишвили представила на официальном приеме, посвященном 30-летию восстановления независимости Грузии. Мероприятие проходило сегодня в резиденции президента на улице Атонели. На нем присутствовали политики и представители дипломатического корпуса. Представители оппозиции не пришли на прием, проигнорировав приглашение администрации президента.

Язык вражды или риторика ненависти – средство выражения резко отрицательного отношения к оппонентам, носителям другой системы религиозных, национальных, культурных ценностей и других признаков.

Зурабишвили подчеркнула, что мораторий – это не ее требование, а «пожелание всего общества». Она уверена, что официальный запрет на трансляцию враждебных установок укрепит все грузинское общество и веру в светлое будущее страны.

Необходимо отметить, что вскоре после избрания на должность президента Грузии Зурабишвили выступила с инициативой принять закон о запрете клеветы и оскорблений в СМИ и социальных сетях. Эта идея понравилась некоторым членам парламентского большинства. Между тем некоторые авторитетные НПО увидели в инициативе президента попытку учреждения цензуры. Разговоры о возможном запрете клеветы и оскорблений в СМИ на этом прекратились.

Minval.az