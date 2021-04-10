Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в субботу, 10 апреля, прибыл в Турцию. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Facebook.

«Начался визит Владимира Зеленского в Турцию», — написал посол и обнародовал фото встречи Зеленских возле самолета.

Ожидается, что глава Украинского государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией», — написал Сибига.

Сибига также отметил, что во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Minval.az