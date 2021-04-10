Киев не намерен насильно освобождать неподконтрольные территории в Донбассе, ситуация, похожая на трагедию в боснийской Сребренице, не повторится, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина допускает возможность силового решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в Сребренице, и в этом случае ни одна страна не останется в стороне, включая Россию.

«Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути… Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», — заявил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По его словам, урегулированием конфликта в Донбассе и в дальнейшем необходимо заниматься в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы в Минске.

Minval.az