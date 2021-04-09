Украина уже приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Визит президента Украины Владимира Зеленского на предприятие в ходе предстоящей поездки в Турцию не запланирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.

«Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — сообщили в пресс-службе Baykar.

Minval.az