Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал соотечественникам не ездить в Турцию. Дело в ухудшении эпидемиологической обстановки, заявил он.

Онищенко считает, что россияне могли бы воспользоваться «огромными рекреационными возможностями» страны.

По словам депутата ГД, Турция не успеет подготовиться к сезону. «Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис», — важно заявил Онищенко.

Депутат Госдумы также добавил, что система здравоохранения Турции не справляется с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

По глубокомысленному утверждению Онищенко, будет безопаснее, если граждане РФ проведут отпуск дома. Ростуризму он посоветовал использовать все возможности, чтобы повысить качество услуг на отечественных курортах.

Minval.az