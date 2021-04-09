Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что президент страны Владимир Зеленский планирует провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В интервью lb.ua Жовква сообщил, что в связи с обострением на Донбассе Киев предлагал провести переговоры в нормандском формате, однако в России интереса к такой встрече не проявили. Также замруководителя Офиса президента подчеркнул, что минский и нормандский форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трехсторонней контактной группы.

Жовква также высказал предположение, что Россия намеренно переводит переговоры в неконструктивное русло.

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