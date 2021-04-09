Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию по сбитому в Иране 8 января 2020 года самолету Международных авиалиний Украины (МАУ) рейса PS752, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Тегеран пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и при этом не делает попыток проанализировать причины, которые привели к этой ошибке, если она действительно является причиной катастрофы украинского авиалайнера.

«Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится. Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752», — считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД обвинили Тегеран в манипулировании, когда заходит речь о том, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах авиакатастрофы.

«Эти причины должны были официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года — спустя более 14 месяцев со дня катастрофы», — подчеркнули в украинском дипведомстве.

В министерстве указали, что в отчете нет анализа причин и цепи событий, которые привели к человеческой ошибке, о которой говорит Иран.

МИД подчеркнуло, что Киев настроен на основательное и конструктивное сотрудничество с Тегераном, напомнив о 90-страничном документе с комментариями по поводу отчета Ирана по результатам технического расследования. Однако, подчеркнули в министерстве, комментарии Украины учтены не были.

«Украинская сторона из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение… Иран … не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», — добавили в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что до сих пор не получили от Тегерана огромную часть материалов, которые Иран обязался предоставить еще полгода назад.

«Самое главное, что Иран задолжал семьям погибших — это правда. Украина очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для ее раскрытия», — говорится в комментарии.

Minval.az