Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих уже седьмой час как держат заблокированным здание Минобороны Армении. Об этом заявил источник в ведомстве.

«С 11 утра несколько десятков человек перекрыли все входы и выходы здания. Сейчас мы не можем выйти отсюда. Полиция не предпринимает никаких действий», — сказал источник, которого цитирует «Спутник».

В Facebook один из участников акции в прямом эфире попросил всех родных пропавших без вести, а также небезразличных к их ситуации людей присоединиться к акции.

«Здесь собирается все больше полицейских, они даже угрожали некоторым из наших, что если мы не откроем входы, начнут применять силу. Нас намного меньше их, прошу, спускайтесь к зданию Минобороны», — сказал он.



Minval.az