Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции в Москве, комментируя возможное начало Киевом широкомасштабной операции в Донбассе, заявил, что это может привести к печальным последствиям для самой Украины, передает «Московский комсомолец».

«Начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины», — сказал Козак.

Он также отметил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.

В тоже время он отметил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.

По мнению Козака, конфликт на юго-востоке Украины можно решить за год, если не бесконечно петлять, как это сегодня делает Киев, а «действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей».

Minval.az