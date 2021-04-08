Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване встретился с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном с целью обсудить ситуацию в Карабахе, а также рассказал об итогах переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Minval.az